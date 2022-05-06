Друг Петросяна рассказал, какую кличку ему дали после рождения сына Сатирик Териков прозвал Евгения Петросяна Вагановожатым после рождения сына

Евгений Петросян / Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Когда у юмориста Евгения Петросяна появился маленький сын Ваган, которого тот назвал в честь собственного отца, близкий друг звезды «Кривого зеркала» Георгий Териков начал звать его Вагановожатым. Сатирик признался, что маленький Ваган во много похож на своего отца, пишет KP.RU.

Ваганчика я видел, хороший мальчик. На Женю похож, только курносый. Когда я увидел Петросяна с колясочкой, в которой был Ваган, прозвал Ваганыча ВагАновожатым, — вспомнил Териков.

Вместе с этим он подчеркнул, что 76-летний Петросян всё ещё может завести ребёнка, так как является «крепким мужиком». Териков также назвал личным делом юмориста его решение развестись с коллегой по сцене Еленой Степаненко. По мнению сатирика, её репертуар после развода стал хуже: шутки бывают пошлыми и несмешными.

Ранее Мосгорсуд вынес окончательное решение по разделу многомиллионного имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Судом отменено решение предыдущей инстанции и по-другому распределены ценности из длинного списка.