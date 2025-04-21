Дроботенко снял сильно исхудавшую ведущую «Аншлага» Дроботенко показал фото с похудевшей Дубовицкой

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российский юморист Сергей Дроботенко

Российский юморист Сергей Дроботенко впервые за долгое время показал ведущую «Аншлага» Регину Дубовицкую. На представленном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото знаменитость стоит среди коллег по цеху в розовом жакете. На ногах у нее обувь в тон более светлого оттенка.

Уже тапочки в тон жакету. Уже щечки под цвет тапочек. Уже звучит вопрос, заставлявший неоднократно просыпаться по ночам в холодном поту: «А ты номер новый сделал?» На душе хорошо, — подписал публикацию Дроботенко.

Пользователи забеспокоились, что у ведущей появились проблемы со здоровьем. Несмотря на свой возраст (82 года), Дубовицкая продолжает активно работать. На фото с ней и Дроботенко также стоят Геннадий Ветров и Елена Воробей. Комик заверил подписчиков, что с Дубовицкой все хорошо.

Последнее появление легендарной ведущей «Аншлага» на публике состоялось в феврале. Тогда Дубовицкая встревожила поклонников своим внешним видом, но не дала комментариев насчет здоровья.

Ранее юморист народный артист РСФСР Евгений Петросян пришел на поминки певца Бедроса Киркорова. Несмотря на слухи о его проблемах со здоровьем, он выглядел хорошо, а не мероприятие явился без супруги Татьяны Брухуновой.