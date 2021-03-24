Домогаров рассказал о смерти сына

https://static.news.ru/photo/d84845e2-8d2d-11eb-9236-96000091f725_660.jpg Александр Домогаров Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Актёр Александр Домогаров рассказал, что смерть сына подтолкнула его на сближение с религией. Артист признаётся, что пережил настоящее потрясение, когда в 2008 году погиб его 23-летний наследник Дмитрий.

Сына Александра Домогарова и его троих друзей сбил внедорожник. Водитель не смог справиться с управлением. С этого момента актёр просто не знал, как ему жить дальше, пока друзья не посоветовали ему сходить в церковь, рассказал артист в интервью телеканалу RTVI.

По словам Александра Домогарова, он предпочитает большинство времени побыть в одиночестве и все родные в этом вопросе с ним согласны. Актёру надо разобраться со своими мыслями. И главный вопрос для него всё же один — почему погиб его сын?

Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей. Не знаю, как на это реагировать. Пожалуй, это единственный момент, с которым мне сложно смириться в религии, — поведал Домогаров.

Ранее NEWS.ru сообщал. что актёр Александр Домогаров рассказал поклонникам о своём самочувствии после спектакля в Театре имени Моссовета, в котором он исполнил роль короля Ричарда III по пьесе Уильяма Шекспира.