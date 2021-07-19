Долина показала редкое фото Юлии Началовой

Советская и российская певица Лариса Долина показала на своей странице в Instagram редкое архивное фото своей дочери Ангелины Миончинской вместе с Юлией Началовой, умершей в марте 2019-го. Семья Долиной и покойная артистка дружили.

Подружки... Росли на моих глазах... Две моих любимых девочки. Не могу до сих пор принять уход Юляши [Началовой]. Как же не хватает её смеха, её любви, которой хватало на всё и на всех... — написала Долина под постом.

На снимке Началова и Миончинская стоят рядом друг с другом. Скорее всего, фото сделали примерно в начале 2010-х.

Певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года. Она попала в больницу после ранения пальца ноги, в результате дело закончилось заражением крови, с которым организм не справился.

Ранее композитор Дмитрий Ланской, бывший муж Юлии Началовой, обратился к создателям фильма о жизни исполнительницы, умершей в 2019 году. Ланского возмутило, в каком негативном свете его выставили авторы картины. По мнению музыканта, «авторитетным источником», который якобы рассказал всю «правду» об отношении Ланского к Началовой, является крёстная мать покойной, народная артистка РФ Лариса Долина.