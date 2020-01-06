https://static.news.ru/photo/e5108e32-3140-11ea-8c15-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович с дочерью Варварой Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Дочь телеведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича Варвара опубликовала откровенный снимок в своём Instagram. Девушка, принимая ванну, начала рассуждать об идеальной жизни и успехе.

Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блёстками, в которой всё должно быть легко, просто, быстро и сразу. Истина ведь в том, что не существует идеальной жизни. В мире вообще нет ничего идеального. Так зачем корить себя за ошибки и считать, что все потеряно, когда можно из этой самой ошибки извлечь опыт и двигаться дальше? — отметила дочка Якубовича.

Варвара считает, что многие не добиваются успеха, потому что ставят перед собой нереалистичные цели. По её словам, каждый может справиться с любой проблемой, потому что «все идеальны в своей неидеальности».

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