Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Американская певица Селена Гомес рассказал National Public Radio, как музыкант Джастин Бибер подавлял её в отношениях и почему она рада «пойти дальше».

Гомес призналась, что её прошлогодний хит Lose You to Love Me («Оставить тебя, чтобы полюбить себя») посвящён концу семилетних отношений с Бибером. Опасно жить с менталитетом жертвы. Это (жизнь с...