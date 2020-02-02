https://static.news.ru/photo/ef1e5b20-45e5-11ea-8661-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская и Татьяна Плаксина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Татьяна Плаксина заявила, что сотрудники НТВ выдавили из неё обвинения против матери — певицы Любови Успенской. Телекомпания сняла телешоу, в котором дочь обвиняет артистку в насилии.

Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество. <...> Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие, — заявила Плаксина в интервью журналу StarHit.

По словам Успенской, которая также ответила на вопросы StarHit, журналисты три дня продержали девушку взаперти как заложника. Певица назвала разногласия с дочерью временными, и обвинила журналистов НТВ в разжигании семейного конфликта.

Как писал NEWS.ru, телеканал НТВ показал анонс передачи о семье Успенских, в котором Татьяна говорила, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.