Божена Рынска Божена Рынска Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Божена Рынска стала матерью очаровательной малышки. Ребёнка ей выносила суррогатная мать.

Девочка по имени Евгения появилась на свет ещё в начале марта, но известно об этом стало только сейчас. Отцом младенца является покойный муж светской львицы Игорь Малашенко, пишет StarHit.

Муж журналистки умер 25 февраля прошлого года, а через полгода Рынска объявила, что планирует стать мамой ребёнка Игоря.

Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца, — рассказала знаменитость в личном блоге.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐµÑÐ¾Ð¸Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑÐ° HELLO, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð²ÑÐ¹Ð´ÐµÑ Ð·Ð°Ð²ÑÑÐ°, 30 Ð¼Ð°ÑÑÐ°, ÑÑÐ°Ð»Ð¸ ÐÐ¾Ð¶ÐµÐ½Ð° Ð ÑÐ½ÑÐºÐ° Ð¸ ÐµÐµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¾ÑÑ ÐÐ²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐÐ³Ð¾ÑÐµÐ²Ð½Ð° Ð Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ²ÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÐµÐ´Ð°ÐºÑÐ¾ÑÑ HELLO! Ð¡Ð²ÐµÑÐ»Ð°Ð½Ðµ ÐÐ¾Ð½Ð´Ð°ÑÑÑÐº ÐÐ¾Ð¶ÐµÐ½Ð° Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ ÑÐ°ÑÑÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð° Ð¾Ð± Ð¾Ð±ÑÑÐ¾ÑÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð°Ñ ÐµÐµ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ ÑÐ½ÑÐ»Ð°ÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð¶ÑÑÐ½Ð°Ð»Ð° Ð²Ð¼ÐµÑÑÐµ Ñ Ð¼Ð°Ð»ÑÑÐºÐ¾Ð¹, Ð¿ÑÐ¸Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ñ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð² ÑÐ²Ð¾Ñ ÐºÐ²Ð°ÑÑÐ¸ÑÑ Ð² ÑÐµÐ½ÑÑÐµ ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ñ. ÐÐµ Ð¿ÑÐ¾Ð¿ÑÑÑÐ¸ÑÐµ! : @eugenesmirnov_photo Ð¢ÐµÐºÑÑ: Ð¡Ð²ÐµÑÐ»Ð°Ð½Ð° ÐÐ¾Ð½Ð´Ð°ÑÑÑÐº @a030aa

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ HELLO! Russia (@hello__ru)

Писательница добавила, что прекрасно себя чувствует в роли мамы. Девочка часто улыбается и гулит, внешне она «тянет» на два месяца и лицо у неё «совсем взрослое».

Поклонники поздравили журналистку с радостным событием и пожелали счастья ей и дочке. Рынска давно мечтала стать матерью, она занялась этим вопросом ещё до смерти своего супруга — одного из создателей НТВ. Сама рожать светская львица не планировала из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги подыскивали суррогатную мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что светский обозреватель Божена Рынска сообщила, что её преследует психически нездоровая женщина. По её словам, преследовательница угрожала ей и до сих пор не оставляет в покое.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях