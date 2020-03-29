https://static.news.ru/photo/8f5743bc-71fc-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Божена Рынска стала матерью очаровательной малышки. Ребёнка ей выносила суррогатная мать.

Девочка по имени Евгения появилась на свет ещё в начале марта, но известно об этом стало только сейчас. Отцом младенца является покойный муж светской львицы Игорь Малашенко, пишет StarHit.

Муж журналистки умер 25 февраля прошлого года, а через полгода Рынска объявила, что планирует стать мамой ребёнка Игоря.

Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца, — рассказала знаменитость в личном блоге.

Писательница добавила, что прекрасно себя чувствует в роли мамы. Девочка часто улыбается и гулит, внешне она «тянет» на два месяца и лицо у неё «совсем взрослое».

Поклонники поздравили журналистку с радостным событием и пожелали счастья ей и дочке. Рынска давно мечтала стать матерью, она занялась этим вопросом ещё до смерти своего супруга — одного из создателей НТВ. Сама рожать светская львица не планировала из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги подыскивали суррогатную мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что светский обозреватель Божена Рынска сообщила, что её преследует психически нездоровая женщина. По её словам, преследовательница угрожала ей и до сих пор не оставляет в покое.