Писательница добавила, что прекрасно себя чувствует в роли мамы. Девочка часто улыбается и гулит, внешне она «тянет» на два месяца и лицо у неё «совсем взрослое».
Поклонники поздравили журналистку с радостным событием и пожелали счастья ей и дочке. Рынска давно мечтала стать матерью, она занялась этим вопросом ещё до смерти своего супруга — одного из создателей НТВ. Сама рожать светская львица не планировала из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги подыскивали суррогатную мать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что светский обозреватель Божена Рынска сообщила, что её преследует психически нездоровая женщина. По её словам, преследовательница угрожала ей и до сих пор не оставляет в покое.