https://static.news.ru/photo/a070ade8-1e8f-11ea-ae81-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светский обозреватель Божена Рынска сообщила, что её преследует психически нездоровая женщина.

Несколько лет назад меня стала преследовать сетевая сумасшедшая. Она организовала спецфорум, заточенный на травлю меня, — поделилась светская львица со своими поклонниками.

По её словам, преследовательница угрожала ей и до сих пор не оставляет в покое. Рынска заявила, что если с ней что-то случится, то та женщина должна стать главным подозреваемым.

В свою очередь поклонники посоветовали звезде уехать из страны, чтобы обезопасить себя.

Ранее NEWS.ru, сообщал, что Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон. Это может быть связано с её намерением завести ребёнка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов.