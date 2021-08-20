Дочь Пескова поддержала Собчак в её споре с психологом Степановой

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизавета Пескова поддержала журналистку Ксению Собчак в её споре с психологом Вероникой Степановой. Мыслями о «звёздных» детях девушка поделилась в Instagram.

Ты ребёнок из обеспеченной семьи? Тебе на всех наплевать, ты не знаешь жизни. Красный диплом? Купил. <...>Большинство даже предположить не может, что бывает иначе. Что у тебя такой же мозг и ты тоже можешь сидеть ночами и готовиться к сессии, — высказалась Пескова.

Елизавета рассуждает о том, кого можно считать «женщиной, сделавшей себя самой». Она полагает, что всё зависит от потребностей и целей человека, ведь не так важно, в какой семье ты родился, если ты ничего не хочешь от жизни. По мнению Песковой, несмотря на изначально заложенные гены и полученные данные, человек может вырасти «с низов до невиданных высот» или скатиться «с этих высот на самое дно». Она подчеркнула, что к детям, выросшим в обеспеченных семьях, изначально относятся предвзято, сводя их заслуги к минимуму. При этом Елизавета отметила, что люди не выбирают, кем родиться, но выбирают кем стать и какую пользу нести людям.

Ранее Ксения Собчак во время своего интервью с психологом Вероникой Степановой была втянута в перепалку из-за собственного психологического портрета.