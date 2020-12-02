Дочь Киркорова разжалобила фанатов безрадостным видом на дне рождения

https://static.news.ru/photo/01502dc2-34f7-11eb-88f7-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отметила очередной день рождения в кругу звёзд отечественного шоу-бизнеса. Девочке исполнилось девять лет, звёздный папа закатил для неё шикарную вечеринку.

Однако, несмотря на пышный праздник и дорогущие подарки, которыми гости буквально завалили ребёнка, пользователи отметили грустные глаза и безрадостный вид дочери короля отечественной поп-эстрады.

Поводом стало видео, опубликованное Яной Рудковской, после которого поклонникам захотелось пожалеть девочку. На вечеринке веселились Ани Лорак, Сергей Лазарев, были некоторые друзья Аллы-Виктории.

Ольга Бузова и её бойфренд Давид Манукян подарили дочери Киркорова золотой айфон, меценат Алина Редель одарила девочку браслетом за полтора миллиона рублей. Но даже эти дорогущие подарки не вызвали улыбки на лице именинницы.

Пользователи пришли к выводу, что ребёнок просто устал от светских тусовок и публичной жизни. «Как-то именинница уже ничему и никому не рада», «Какие грустные глаза у этой девочки...», «Какая-то безучастная Алла-Виктория. Словно уставшая от жизни, праздников, шоу. Нет детской радости, непосредственности», написали в комментариях подписчики, расстроенные не меньше девочки с несчастным лицом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эстрадный певец Филипп Киркоров организовал масштабное празднование дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Несмотря на существующие ограничения и социальную дистанцию, поздравить девочку с девятилетием собралось большое количество людей — как маленьких детей, так и звёзд шоу-бизнеса.