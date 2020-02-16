https://static.news.ru/photo/c59401d6-50be-11ea-af16-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ионова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) опубликовала в соцсетях фотографию в своём новом образе. На снимке 12-летняя Лидия предстала с причёской практически под ноль, а оставшиеся волосы она покрасила в фиолетовый цвет.

Кроме того, образ подростка дополняет разодранная кофта, цепи и шарф грубых цветов. Ионова пока никак не прокомментировала смелый эксперимент дочери, сообщает StarHit.

Пользователи предположили, что поведение девочки изменилось после кризиса в семье. Ходили слухи, что певица и её муж Александр Чистяков находятся на грани развода, якобы у бизнесмена появилась любовница.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова сменила причёску и разделила поклонников на два лагеря. Телеведущая сделала длинные светлые локоны, отказавшись от каре и тёмных волос.