Дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) опубликовала в соцсетях фотографию в своём новом образе. На снимке 12-летняя Лидия предстала с причёской практически под ноль, а оставшиеся волосы она покрасила в фиолетовый цвет.
Кроме того, образ подростка дополняет разодранная кофта, цепи и шарф грубых цветов. Ионова пока никак не прокомментировала смелый эксперимент дочери,
Пользователи предположили, что поведение девочки изменилось после кризиса в семье. Ходили слухи, что певица и её муж Александр Чистяков находятся на грани развода, якобы у бизнесмена появилась любовница.
Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова сменила причёску и разделила поклонников на два лагеря. Телеведущая сделала длинные светлые локоны, отказавшись от каре и тёмных волос.
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