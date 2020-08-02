Дочь Бориса Немцова вышла замуж на Рублёвке

https://static.news.ru/photo/efaefc16-d4d8-11ea-896a-fa163e074e61_660.jpg Дина Немцова Фото: dinanemtsova_/instagram.com

Дочь убитого оппозиционера Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой 18-летняя Диана вышла замуж за своего давнего возлюбленного Дмитрия Матевосова.

В начале июля молодой человек сделал девушке предложение. Тогда пара сообщила, что свадьба состоится в следующем году. Однако в итоге молодые люди зарегистрировали брак 2 августа в Подмосковье на Рублёвке.

Мама Дианы, бизнесвумен Екатерина Одинцова, поздравила молодожёнов и пожелала им любви и семейного благополучия.

Девушка не раз отмечала, что не видит ничего плохо в раннем браке. По её словам, она уверена в своих чувствах и полностью доверяет 18-летнему жениху. Они встречались три года, так что успели хорошо узнать друг друга.

Некоторые люди советовали мне повременить со свадьбой. Сначала нужно нагуляться, пожить для себя, поучиться, а потом уже создавать семью. Я с этим не согласна. Это вообще не про меня, — цитирует Диану KP.RU.

По её словам, у них с Дмитрием равноправные отношения — избранник не заставляет её заниматься хозяйством, а Диана спокойно относится к желанию возлюбленного посвящать не всё своё время только ей.

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