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Дочь Алсу спела песню в мультсериале «Союзмультфильма»

15:07, 30 января 2021

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поделилась с подписчиками новыми успехами в творчестве. Она исполнила композицию «Снежинка» в музыкальном мультсериале «Енотки» «Союзмультфильма».

Друзья, хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Состоялась премьера первого анимационного музыкального мультсериала от «Союзмультфильма» «Енотки». Я стала исполнительницей песни «Снежинка» в самой первой серии, — написала юная певица.

Поклонники оценили работу и отметили большой талант дочери Алсу.

Вы большая молодец. Песня просто супер, — прокомментировал один из подписчиков.

Другие назвали голос Микеллы «великолепным» и поздравили с новой работой, подчеркнув, что являются поклонниками её творчества.

Ранее NEWS.ru писал, что Микелла Абрамова во время отдыха в Дубае увиделась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Девочка сделала совместное фото с немецким музыкантом, которым поделилась в своём Instagram.

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