Дочь Алсу спела песню в мультсериале «Союзмультфильма»

Певица Ольга Бузова после расставания с исполнителем Давидом Манукяном, больше известным как Дава, отправилась восстанавливаться в оздоровительный центр.

Раз в год, в апреле обычно, я делаю обследование — полный чек-ап организма. Так получилось, что в январе такой стресс, что я просто поняла в какой-то момент: это мне необходимо,...