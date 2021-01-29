Дочь Алсу спела песню в мультсериале «Союзмультфильма»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова поделилась с подписчиками новыми успехами в творчестве. Она исполнила композицию «Снежинка» в музыкальном мультсериале «Енотки» «Союзмультфильма».
Друзья, хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Состоялась премьера первого анимационного музыкального мультсериала от «Союзмультфильма» «Енотки». Я стала исполнительницей песни «Снежинка» в самой первой серии, — написала юная певица.
Поклонники оценили работу и отметили большой талант дочери Алсу.
Вы большая молодец. Песня просто супер, — прокомментировал один из подписчиков.
Другие назвали голос Микеллы «великолепным» и поздравили с новой работой, подчеркнув, что являются поклонниками её творчества.
Ранее NEWS.ru писал, что Микелла Абрамова во время отдыха в Дубае увиделась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Девочка сделала совместное фото с немецким музыкантом, которым поделилась в своём Instagram.