Дочь актёра из «Мента в законе» уличила в измене жену отца

https://static.news.ru/photo/3ff009dc-7721-11eb-8251-96000091f725_660.jpg Александр Хмельницкий Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Дочь актёра Александра Хмельницкого, известного по ролям в сериалах «Мент в законе», «Синичка», «Ненастье», Анастасия уличила в обмане свою мачеху Диану Дорофееву. Женщины буквально развязали войну, пытаясь выжить друг друга из двухкомнатной квартиры, где живут шесть человек.

Первой войну начала мачеха девушки, подделав тест ДНК, согласно которому Анастасия якобы оказалась не дочерью своего отца. Теперь дочь актёра смонтировала видео, на котором мачеха якобы изменяет отцу с любовником. Подробности пикантной истории выяснились в эфире программы «На самом деле» на Первом канале . Анастасия Хмельницкая предоставила видео, на котором милуются «любовники». И хотя видео оказалось подложным, основания для сомнений в поведении мачехи у девушки были.

С недавних пор Диана Дорофеева поселила в квартиру незнакомого мужчину, представив его как своего двоюродного брата. Мужчина живёт на кухне, носит вещи хозяина, требует купить ему кровать и якобы ищет работу. Но тест ДНК показал, что «двоюродный брат» не приходится родственником женщине. А проверка на полиграфе заставила жену актёра признаться, что она поселила в квартире мужа своего бывшего любовника, которому решила помочь.

В итоге актёр потребовал, чтобы оба убрались из его квартиры.

Хмельницкий овдовел, когда его дочери было восемь лет. С тех пор в доме популярного актёра перебывало много «мачех». Анастасия успела выйти замуж и родить сына, все трое живут в «двушке» с отцом. С последней избранницей у дочери Хмельницкого поначалу складывались хорошие отношения, но теснота заставила женщин стать непримиримыми врагами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского актёра Илью Уткина задержали в российской столице за грабёж. Исполнитель роли в сериале «Мент в законе» находился до этого в федеральном розыске.