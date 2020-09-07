16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Дочь актёра Ефремова показала свою возлюбленную

20:59, 07 сентября 2020 471
Фото: instagram.com/amefremova

Дочь актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП в центре Москвы, Анна-Мария опубликовала в социальной сети снимок своей возлюбленной.

До недавнего времени дочь артиста и актрисы Ксении Качалиной скрывала свою избранницу, потому что опасалась реакции родителей девушки на их отношения.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼ ÑÐ´Ð·Ðµ, Ð° ÑÑÐ¾ ÑÐ°Ð¼ ÑÐ´Ð·Ðµ Ð£ Ð°Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½ÑÑÑÐ°Ð¹ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð¹ Ð³ÑÐ°Ð¼Ð°Ð´Ð·Ðµ? â ÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÑ. Ð ÑÑÐ¾ ÑÐ½Ñ Ð½ÑÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑÑÐ´ÑÑ Ð¿Ð»ÑÑÐ°Ñ, ÐÐ° ÑÑÐºÐ°Ñ Ñ ÐºÑÑÐ²Ñ, Ð½Ð° Ð½Ð°Ð³Ð°Ñ Ñ Ð»Ð°Ð¿ÑÑÑ? â Ð¡Ð²Ð°Ñ ÐºÑÑÑÐ´Ñ. Ð ÐºÑÐ´Ñ Ð¶ Ð½ÑÑÑÑÑ Ð³ÑÑÑ ÐºÑÑÑÐ´Ñ ÑÑÑ, Ð ÐºÑÐ´Ñ Ð¶ Ð½ÑÑÑÑÑ Ð½Ð° Ð¿Ð°ÐºÐ°Ð· ÑÐ²Ð°Ñ? â ÐÐ° ÑÐ²ÐµÑ ÑÑÐ»Ñ. Ð ÑÑÐ¾ Ð³ÑÑÐ° ÑÑ, Ð½Ðµ Ð°Ð´Ð·ÑÐ½ Ð¼ÑÐ»ÑÑÐ½, ÐÑÑÑÐ´Ñ Ð½ÐµÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÑÑ, ÑÐ°Ð·Ð±ÑÐ´Ð·ÑÑ ÑÑ ÑÐ¾Ð½? â ÐÑÐ´Ð°, Ð³Ð¾ÑÐ°. Ð ÑÐ°Ð³Ð¾ Ð¶, ÑÐ°Ð³Ð¾ Ð·Ð°ÑÐ°ÑÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÐ¼, ÐÐ°Ð³Ð°ÑÐ´Ð¶Ð°Ð½ÑÐ¼ Ð²ÐµÐº, ÑÐ¼, ÑÐ»ÑÐ¿ÑÐ¼, Ð³Ð»ÑÑÑÐ¼? â ÐÑÐ´Ð·ÑÐ¼Ñ Ð·Ð²Ð°ÑÑÐ°. Ð¯Ð½ÐºÐ° ÐÑÐ¿Ð°Ð»Ð°

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ½Ð½Ð° ÐÐ°ÑÐ¸Ñ ÐÑÑÐµÐ¼Ð¾Ð²Ð° (@amefremova)

Однако теперь это не тайна — 19-летняя Анна-Мария опубликовала несколько фото с избранницей. Евгения Велько любит цветы и увлечена музыкой.

Недавно Анна-Мария призналась, что называет себя в мужском роде и собирается жениться на девушке. Об этом наследница Ефремова заявила в гостях у ведущей Леры Кудрявцевой. Также она сообщила, что мечтает переехать с возлюбленной в Великобританию.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео