Дочь актёра Ефремова показала свою возлюбленную

https://static.news.ru/photo/c82cf634-f134-11ea-b923-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/amefremova

Дочь актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП в центре Москвы, Анна-Мария опубликовала в социальной сети снимок своей возлюбленной.

До недавнего времени дочь артиста и актрисы Ксении Качалиной скрывала свою избранницу, потому что опасалась реакции родителей девушки на их отношения.

Однако теперь это не тайна — 19-летняя Анна-Мария опубликовала несколько фото с избранницей. Евгения Велько любит цветы и увлечена музыкой.

Недавно Анна-Мария призналась, что называет себя в мужском роде и собирается жениться на девушке. Об этом наследница Ефремова заявила в гостях у ведущей Леры Кудрявцевой. Также она сообщила, что мечтает переехать с возлюбленной в Великобританию.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн — и полностью иск других родственников в 1 рубль.

В последнем слове актёр назвал 11 лет «кровожадным сроком». Он считает, что если бы на скамье подсудимых был рядовой человек, а не знаменитость, то запрошенный срок был бы ниже, писал NEWS.ru.