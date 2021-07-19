Дмитрий Дюжев рассказал, как пережил потерю семьи

Российский актёр Дмитрий Дюжев рассказал на шоу «Судьба человека» телеканала «Россия 1», как пережил потерю семьи. Его 12-летняя сестра Анастасия умерла от лейкемии в 1998-м, через некоторое время, в 2002-м, скончался его отец Пётр, винивший в случившемся себя. А в 2003-м не стало и матери артиста, Людмилы.

Со времени трагедии прошло уже много лет, но Дмитрий Дюжев по-прежнему вспоминает о тех событиях со слезами на глазах.

Актёр отметил, что после смерти сестры побрился налысо. Тогда ему казалось, что «надо чего-то лишиться, чтобы выжить». Звезда сериала «Бригада» подчеркнул, что на фоне сильного стресса у него что-то случилось с мышцами шеи и он даже не мог повернуть голову. Дюжев также рассказал, что в непростой ситуации нашёл утешение в религии и даже собирался уйти в монастырь.

Родственники артиста, когда он потерял семью, начали говорить о злом роке, а окружающие предрекли ему смерть и посоветовали беречь себя и готовиться. Дюжев воспринял это как знак того, что нужно ещё многое успеть в жизни.

В числе известных актёрских работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериал «Бригада» и другие. В его карьере насчитывается более 50 ролей в кино и не менее 10 в театрах, среди которых МХТ, Московский Губернский театр и театр мюзикла.

Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Дюжев в телефонном разговоре с корреспондентом NEWS.ru отказался от комментариев после слухов об увольнении из легендарного МХТ. «Гуляет» информация, что актёр не сошёлся с худруком.