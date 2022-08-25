Директор Юрия Шатунова отказался от вечера памяти в день рождения певца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил NEWS.ru, что коллеги покойного артиста по музыкальному коллективу не будут проводить вечер памяти 6 сентября 2022 года, в день рождения певца, которому могло бы исполниться 49 лет. По его словам, на ближайший год группа отказалась от всех мероприятий из-за траура в связи со смертью Шатунова.

У нас траур. Ничего не планируется в ближайший год, — заявил Аркадий Кудряшов.

В конце декабря исполнится полгода со дня смерти Юрия Шатунова, и тогда семья музыканта сможет вступить в права наследства. В этом случае, по словам адвоката Андрея Алешкина, возможность исполнять хиты Шатунова появится у его старшего сына Дэнниса.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, но артист скончался.

Незадолго до смерти исполнитель участвовал в судебном процессе о передаче ему прав на песни группы: ответчиком в процессе был экс-продюсер коллектива Андрей Разин. Впоследствии он обвинил судью, ведшую иск, в смерти певца, заявив, что та удовлетворила иск и обнадежила Шатунова, спровоцировав эмоциональный всплеск и остановку сердца.