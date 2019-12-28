https://static.news.ru/photo/9f85a944-2b8a-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор Ротару Сергей Лавров ответил критику Примадонны Сергею Соседову. Он немало удивлён словами о том, что певицам нужно уходить со сцены.

Лавров отметил, что настоящих музыкантов ценят в любой форме и любом возрасте. Так, Эннио Морриконе не раз прощался со сценой, но время от времени давал концерты, и публика с восторгом принимала его.

Что касается Пугачёвой и Ротару, это символы советского времени, которые сделали музыкальную культуру страны, они всегда были звёздами и собирали стадионы.

Запретить этим великим женщинам петь, это то же самое, что Ленина из мавзолея вынести, — цитирует неожиданное сравнение KP.RU.

Возраст певиц давно уже не имеет значения: их песни слушают не только ровесники, но и молодёжь, поэтому списывать певиц «в утиль» рано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.