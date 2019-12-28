https://static.news.ru/photo/36bbd03e-2b56-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин ответил всем критикам певицы Аллы Пугачёвой. Он сказал, что у артистов нет возраста.

А для того, чтобы судить о Пугачёвой, добавил бизнесмен, нужно для начала хоть что-то «в этой жизни» сделать. Так Пригожин ответил музыкальному критику Сергею Соседову, который посетовал на возвращение старых звёзд и назвал выступления Ротару, Носкова и Пугачёвой «печальным зрелищем», особенно, когда примадонна «еле дышит, когда стоит на сцене».

Пригожин сказал, что не понимает людей, которые пытаются обесценить настоящих артистов. Это люди свободные, им никто не может запретить выступать или умереть на сцене, приводит слова продюсера «Взгляд.ру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов огорчился из-за возвращения на сцену целой россыпи звёзд прошлого, включая Аллу Пугачёву. По его словам, артист не может появляться перед зрителями в таком состоянии.