https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Музыкальный критик Сергей Соседов огорчился из-за возвращения на сцену целой россыпи звёзд прошлого, включая Аллу Пугачёву.

Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть, — отметил эксперт в эфире НТВ.

По его словам, артист не может появляться перед зрителями в таком состоянии.

Ранее Соседов заявил NEWS.ru, что певица и телеведущая Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.