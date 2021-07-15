Директор МакSим рассказала об изменении состояния певицы

Генеральный директор российский певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала об улучшении состояния артистки. Представитель исполнительницы подчеркнула, что быстрых изменений ждать не стоит, так как восстановление идёт очень медленно.

У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это всё займёт время. Надо набраться терпения, — отметила Соколова.

Последний раз МакSим появлялась на публике 12 июня, в День России. Она выступила на концерте в Казани, хотя уже тогда чувствовала себя очень плохо. После этого артистка отправилась домой, где её госпитализировали. При этом два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

В больнице за последние две недели оказались и участники команды МакSим. Директор певицы Маргарита Соколова крайне тяжело перенесла коронавирус. А режиссёр клипов исполнительницы Вадим Шатров умер от этой же инфекции.

Ранее врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в беседе с NEWS.ru оценил шансы певицы Марины Абросимовой (МакSим) пережить искусственную кому. Медик отметил, что чем дольше пациенты находятся в таком состоянии, тем «хуже прогноз», однако исход может быть любым.