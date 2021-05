Диджей Моби рассказал, почему проспал похороны матери

https://static.news.ru/photo/cb6c00fe-bec2-11eb-b376-96000091f725_660.jpg Моби Фото: moby/instagram.com

Американский диджей Ричард Холл, известный как Моби, рассказал, почему проспал похороны матери. По его словам, траурное мероприятие он пропустил из-за похмелья. Об этом музыкант сообщил в документальном фильме Moby Doc, передаёт портал Reuters.

Композитор отметил , что многие люди, посмотревшие картину, обратили внимание именно на этот момент. Шоумен уверен, что покойная родственница отнеслась бы к инциденту с юмором.

Как ни странно, у моей мамы было замечательное, извращённое чувство юмора. Я думаю, её бы это очень позабавило, может быть, немного ужаснуло. Я думаю, в каком-то смысле она посчитала бы это слегка забавным, — резюмировал Моби.

Документальная лента появится 28 мая на стриминговых ресурсах. Холл расскажет о непростом детстве, злоупотреблении сильнодействующими препаратами, защите прав животных и успехах в творчестве. В фильм вошли видео с выступлений и интервью с режиссёром Дэвидом Линчем, в своё время снявшим анимационный клип на новую композицию Моби Shot In The Back Of The Head.

В 2019 году Моби опубликовал биографическую книгу, где заявил, что у него был кратковременный роман с актрисой Натали Портман, когда артистке было 20 лет. Звезда опровергла эту информацию, отметив, что в то время ей было всего 18 и отношений с диджеем не было. После этого многие начали критиковать Ричарда за желание пиариться за счёт Портман.

Моби — известный мультиинструменталист, работающий в разных жанрах — от электроники до панка. По всему миру продано свыше 20 млн экземпляров его альбомов. Своё прозвище он получил, так как является дальним родственником американского писателя Германа Мелвилла и автора романа «Моби Дик, или Белый кит».

