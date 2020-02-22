https://static.news.ru/photo/23bfcc9a-552e-11ea-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/malysheva.live

Телеведущая Елена Малышева навестила в больнице своего коллегу Дмитрия Диброва и рассказала, что он чувствует себя хорошо, но решил отказаться от вредной привычки.

Ведущая отметила, что в больнице Дибров не скучает — он играет на банджо и поёт, но делает это в специальных наушниках, чтобы не мешать другим пациентам и персоналу медучреждения. Также она заметила, что питается перенёсший приступ шоумен хорошо, на его столе — ростовские разносолы, армянский сыр и шоколад.

Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешеном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина! — написала Малышева в своём Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, модель Полина Диброва, супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва, перенёсшего микроинсульт, навестила мужа в московской больнице имени Боткина и привезла ему банджо.