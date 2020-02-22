Телеведущая Елена Малышева навестила в больнице своего коллегу Дмитрия Диброва и рассказала, что он чувствует себя хорошо, но решил отказаться от вредной привычки.
Ведущая отметила, что в больнице Дибров не скучает — он играет на банджо и поёт, но делает это в специальных наушниках, чтобы не мешать другим пациентам и персоналу медучреждения. Также она заметила, что питается перенёсший приступ шоумен хорошо, на его столе — ростовские разносолы, армянский сыр и шоколад.
Больным не выглядит, но поклялся бросить курить. Как же здорово было поговорить с прекрасным Дмитрием Дибровым!!! В тишине больничной палаты. Нажав на паузу в бешеном ритме жизни. Какой же прекрасный он собеседник! А какой мужчина! — написала Малышева в своём Instagram.
Как писал NEWS.ru ранее, модель Полина Диброва, супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва, перенёсшего микроинсульт, навестила мужа в московской больнице имени Боткина и привезла ему банджо.