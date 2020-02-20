Модель Полина Диброва, супруга российского телеведущего Дмитрия Диброва, перенёсшего микроинсульт, навестила мужа в московской больнице имени Боткина.
По словам женщины, Дибров находится в стабильном состоянии, но ещё некоторое время должен будет провести под наблюдением врачей в медучреждении. Телеведущий рад привезённому музыкальному инструменту, отдыхает и восстанавливается,
Как сообщал NEWS.ru ранее, директор Дмитрия Диброва Табриз Шахиди рассказал, что врачи поставили телеведущему диагноз «микроинсульт» и оставили в больнице на неделю или более. Дибров лежит в отдельной палате и сам передвигается.
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