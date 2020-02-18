https://static.news.ru/photo/8af9c0e0-526e-11ea-adf0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Дибров с супругой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Дибров был госпитализирован из-за микроинсульта. Телеведущий останется в больнице ещё на 7-10 дней, сообщил его директор Табриз Шахиди.

Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт, — отметил Шахиди.

По его словам, журналист чувствует себя удовлетворительно. Дибров передвигается самостоятельно. Он находится в собственной палате, сообщает ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.