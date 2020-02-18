Дмитрий Дибров был госпитализирован из-за микроинсульта. Телеведущий останется в больнице ещё на 7-10 дней, сообщил его директор Табриз Шахиди.
Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт, — отметил Шахиди.
По его словам, журналист чувствует себя удовлетворительно. Дибров передвигается самостоятельно. Он находится в собственной палате,
Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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