https://static.news.ru/photo/783bc79c-c33e-11e9-95b0-fa163e074e61_660.jpg Дэн Стивенс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Звезда «Красавицы и чудовища» и «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет прототип российского певца Сергея Лазарева в новом комедийном сериале американской развлекательной компании Netflix о популярном песенном конкурсе Евровидение.

По сюжету шоу, представитель России Александр Лемтов в конкурсе будет соперничать с дуэтом из Исландии, пишет Super.ru .

Соперников российского артиста сыграют Уилл Фаррел и Рэйчел Макадамс. Кроме того, в фильме появится и Пирс Броснан.

Ранее стало известно, что Netflix снимет мультсериал про суперагента Элвиса Пресли, писал News.ru.