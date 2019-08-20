Звезда «Красавицы и чудовища» и «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет прототип российского певца Сергея Лазарева в новом комедийном сериале американской развлекательной компании Netflix о популярном песенном конкурсе Евровидение.
По сюжету шоу, представитель России Александр Лемтов в конкурсе будет соперничать с дуэтом из Исландии, пишет
Соперников российского артиста сыграют Уилл Фаррел и Рэйчел Макадамс. Кроме того, в фильме появится и Пирс Броснан.
Ранее стало известно, что Netflix снимет мультсериал про суперагента Элвиса Пресли, писал News.ru.