https://static.news.ru/photo/d2dd147e-4a68-11ea-95cf-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что приняла участие в съёмках нового выпуска «Звёзды сошлись», в котором собравшиеся обсуждали конфликт певицы Любови Успенской с её дочерью Татьяной Плаксиной.

По её словам, получилась сильная и поучительная программа, которая не оставит никого равнодушным.

Гости искренне плакали. Я взяла на заметку столько поучительного для воспитания своей дочки. Сделала для себя несколько полезных выводов. От души рекомендую, — написала светская львица в Instagram.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева принесла Любови Успенской свои извинения. По её словам, она узнала, что Плаксина придёт в студию, за пять минут до начала программы.