Цымбалюк-Романовская заявила, что не собиралась рожать от Джигарханяна

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Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в этом браке она чувствовала себя ребёнком. Их законный союз продержался около года, неофициальные же отношения длились почти 20 лет, и рождение детей в них не предусматривалось.

С ним прошла половина моей жизни. Когда у нас начинались отношения, мне был 21 год. А сейчас мне как раз 41. Армен Борисович болел довольно давно. И история с ребёнком не была нам, думаю, нужна. Мы были счастливой семьёй. Рядом с ним я сама себя чувствовала ребёнком, — рассказала KP.RU Цымбалюк-Романовская.

Она призналась, что расценивает распад семьи больше как трагедию для него, чем для себя. На вопрос, разлюбил ли её Джигарханян, она ответила, что «он сейчас ко всем относится одинаково» и в его «состоянии деменции» вообще не понимает, что вокруг происходит.

Народный артист в настоящее время проживает со своей прежней женой Татьяной Власовой. По словам друга Джигарханяна Артура Согомоняна, Цымбалюк-Романовскую он «забыл как кошмарный сон».

Как писал NEWS.ru, Цымбалюк-Романовская заявила, что не согласна с решением суда, по которому она должна выплатить 1,067 млн рублей бизнесмену Юрию Растегину, и намерена его обжаловать. Пианистка взяла у Растегина деньги на ремонт московской квартиры на улице Малогвардейской, бизнесмен дал их авансом в счёт половины квартиры в районе Арбата, которую позже он выкупил у Джигарханяна.