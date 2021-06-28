«Цирк, да и только»: шоу Навки в разгар пандемии вызвало скандал

Зрители возмутились заявлением фигуристки Татьяны Навки, которая объявила у себя в Instagram о предстоящих показах сказки «Руслан и Людмила» в Сочи с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Ведь в то же самое время по всей стране действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и существует более чем реальная угроза дальнейшего распространения коронавируса.

Вот интересно... все в команде привитые, а зрители? А то на работу без прививки не пускают, а на «Руслана и Людмилу» — пожалуйста. Где логика? — спрашивает подписчица у олимпийской чемпионки под ником elenapochernikova.

Немалое число комментаторов, выступивших на странице Навки в соцсети, призывают бойкотировать её шоу.

Цирк, да и только. Господи, что творят, Бог вам судья, — негодует svetlanaserpukhova.

Характерно, что за массовую продажу билетов в столь сложное время Навку критикуют не антипрививочники, а те, кто поддерживает идею о необходимости вакцинации.

Это здорово, что есть хорошие проекты. Но что за бред? Одних по QR-коду пускать, убивать ресторанный бизнес. Людей пугать и увольнять. И запускать такие проекты. Чего хотят добиться чиновники? Я не против вакцины, но это вакханалия и хаос, — пишет arm_anna.

Ледовое шоу «Руслан и Людмила» с участием Татьяны Навки, Петра Чернышова, Алины Загитовой должно пройти в крупнейшем в России тематическом парке развлечений «Сочи Парк» с 1 июля по 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала два счёта компании Татьяны Навки, а муж фигуристки, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, рассказал, каким препаратом намерен привиться после перенесённого коронавируса.