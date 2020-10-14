«Что она с собой сделала?»: Карпович перестали узнавать с новой стрижкой

https://static.news.ru/photo/f7d51a9a-0e3c-11eb-80c7-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович из хрупкой девушки превратилась в роковую блондинку. И всё благодаря стрижке и новому стилю. Созданным образом она поделилась с подписчиками в Instagram. Поклонники остались в восторге, правда не все.

«А это точно Мира? Совсем другой человек!», «Фантастика, глаз не оторвать!», «Это ваш самый шикарный образ», — пишут в комментариях.

А некоторые отметили, что новый образ, наоборот, добавляет актрисе возраста:

«Что она с собой сделала? Плюс 10 лет сразу».

Поклонники уверены, что с новой прической артистка решила начать жизнь с чистого листа. Ведь в последнее время она подвергается нападкам хейтеров из-за романа с Павлом Прилучным. Актрису обвиняли в том, что она разбила его прежнюю семью.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Актриса ранее в браке не состояла. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами российского шоу-бизнеса. Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. У пары есть сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись.

Как писал NEWS.ru, Павел Прилучный и Мирослава Карпович буквально потрясли зрителей, продемонстрировав на сцене настоящую страсть. Влюблённые сыграли в премьере в Театриуме Терезы Дуровой.