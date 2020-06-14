Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

https://static.news.ru/photo/e310d6ac-aef2-11ea-87ca-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.

Как сообщает «Пятый канал», артисты не явились на заседание суда, суд вынес решение о расторжении брака без их участия. Информацию о разводе подтвердила помощница Муцениеце.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале супруги заявили, что решили разойтись. Звёзды разъехались больше месяца назад: супруга перебралась в Москву, муж остался в коттеджном посёлке.

К Прилучному в гости периодически привозят детей, он прекрасно проводит с ними время, делится фотографиями с прогулок. Агата, если вначале и переживала расставание и даже писала мужу стихи, сейчас успокоилась и настроена более категорично. Мужа она называет «человеком на букву П».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений. 13 июня Муцениеце записала обращение к Прилучному. В нём она поблагодарила супруга за, что он научил её любить.