«Чем вам песня не угодила?»: иностранцы ругаются с русскими из-за Manizha

Скандал разгорается в Сети между россиянами и иностранцами после публикации песни Manizha. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга.
Иностранцы в комментариях к песне
Напоследок что-то оригинальное и интересное из России, которое может понравиться не всем. Припев просто потрясающий (мне он просто нравится), песня в целом кажется немного грязной, но при этом интересной. Кроме того, она очень сильная и оригинальная исполнительница, — восхищённо комментирует иностранный пользователь под ником Timo Herrmann.
Да, Россия... отстой полный... После Билана, Лазарева и такое... — разочарованно пишет россиянка по имени Светлана.
От реакции россиян на песню иностранцы пришли не только в недоумение, но и возмущение.
Русские, а вы можете объяснить чем вам песня не угодила? — вопрошает Eva Eva.
Объясните, где музыка? Те, кто говорят, что она умеет петь, вы нормальные? Её хор вывозит, а она ничего не может, — отвечает на претензии один из россиян.
Спор попытался перевести в шутку иностранец под ником ThomasKitty:
Русские: Что это за хлам?! Все остальные: это абсолютный BANGER! Держу пари, он попадет в топ-5!
Однако, россиян эта фраза разозлила ещё больше. Они уверены, что представлять РФ в этом году должен был как минимум Моргенштерн или Little Big.
Соцсети раскололись на два противоборствующих лагеря сразу после результатов отбора на песенный конкурс. И если раньше между собой ругались только соотечественники, то с обнародованием песни Manizha спор вышел на международный уровень.
Ранее NEWS.ru сообщал, что слова к композиции Russian Woman («Русская женщина») артистка написала сама, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.