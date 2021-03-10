«Чем вам песня не угодила?»: иностранцы ругаются с русскими из-за Manizha

https://static.news.ru/photo/41d29868-81fe-11eb-b248-96000091f725_660.jpg Manizha Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Скандал разгорается в Сети между россиянами и иностранцами после публикации песни Manizha. Композиция в исполнении уроженки Таджикистана заняла первое место в трендах видеохостинга.

Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидение не понравился.

Напоследок что-то оригинальное и интересное из России, которое может понравиться не всем. Припев просто потрясающий (мне он просто нравится), песня в целом кажется немного грязной, но при этом интересной. Кроме того, она очень сильная и оригинальная исполнительница, — восхищённо комментирует иностранный пользователь под ником Timo Herrmann.

Да, Россия... отстой полный... После Билана, Лазарева и такое... — разочарованно пишет россиянка по имени Светлана.

От реакции россиян на песню иностранцы пришли не только в недоумение, но и возмущение.

Русские, а вы можете объяснить чем вам песня не угодила? — вопрошает Eva Eva.

Объясните, где музыка? Те, кто говорят, что она умеет петь, вы нормальные? Её хор вывозит, а она ничего не может, — отвечает на претензии один из россиян.

Спор попытался перевести в шутку иностранец под ником ThomasKitty:

Русские: Что это за хлам?! Все остальные: это абсолютный BANGER! Держу пари, он попадет в топ-5!

Однако, россиян эта фраза разозлила ещё больше. Они уверены, что представлять РФ в этом году должен был как минимум Моргенштерн или Little Big.

Соцсети раскололись на два противоборствующих лагеря сразу после результатов отбора на песенный конкурс. И если раньше между собой ругались только соотечественники, то с обнародованием песни Manizha спор вышел на международный уровень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слова к композиции Russian Woman («Русская женщина») артистка написала сама, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.