Канал Евровидения опубликовал видео с конкурсной песней Manizha

https://static.news.ru/photo/24d3bd2c-81b9-11eb-9465-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagam.com

На YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение» появилось видео с конкурсной песней участницы от России Манижи Сангин, выступающей под псевдонимом Manizha.

Слова к композиции Russian Woman («Русская женщина») артистка написала сама, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Ранее имеющая таджикское происхождение певица объяснила смысл выбранной для конкурса песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой. Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена артистка.

Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России, писал NEWS.ru.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, совершенно не важно, кто будет представлять Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение-2021». По его словам, итог данного музыкального «соревнования» давно предопределён, а конкурс в мае в Роттердаме устраивают ради зевак.