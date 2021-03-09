Соседов оценил выдвижение Manizha на Евровидение

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В мае на Евровидении Россию представит певица таджикского происхождения Манижа Сангин, известная как Manizha, с песней «Русская женщина». Уже сейчас вокруг участницы поднялась волна критики. Многие пользователи считают, что выбранная композиция не подходит для конкурса.

Шансы на победу Manizha также оценила и продюсер Яна Рудковская. В интервью радио Sputnik она заявила, что у группы Little Big с песней Uno шансы на победу были бы выше....