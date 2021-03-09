Критик посчитал Manizha слишком нормальной для победы на Евровидении

https://static.news.ru/photo/4b47cf06-80c0-11eb-a0b3-96000091f725_660.jpg Павел Рудченко Фото: vk.com/rudchenko_pavel

Член экспертного Совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме, музыкальный критик Павел Рудченко отказал российской певице Manizha в шансах на победу в песенном конкурсе «Евровидение».

Рудченко в беседе с телеканалом «360» напомнил , что конкурс в последние годы «стал фриковым». Ни сама певица, ни её номер с точки зрения эпатажа ничем не запоминаются, отметил критик.

Сказать, что на сцене происходило что-то интересное или отработана мощная режиссёрская постановка, не скажешь. Скандинавские ритмы, встречающиеся в аранжировке, национальные восточные инструменты, присутствующие в мелодии, несомненно, придали определённый колорит, но песню не спасли. Да, ещё и русская тематика, а также попытка добиться фольклорного звучания при просмотре номера постоянно вызывали ощущение, что в номер попытались намешать всё, что только можно, — поделился мнением Рудченко.

Музыкальный критик заявил, что у песни Manizha нет шансов на победу. По его мнению, текст произведения «не цепляет», мелодия не запоминается, а сама артистка из-за особенностей композиции не может проявить свои вокальные данные.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big, писал NEWS.ru.