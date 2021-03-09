Критик посчитал Manizha слишком нормальной для победы на Евровидении

Член экспертного Совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме, музыкальный критик Павел Рудченко отказал российской певице Manizha в шансах на победу в песенном конкурсе «Евровидение».
Рудченко в беседе с телеканалом «360»
Сказать, что на сцене происходило что-то интересное или отработана мощная режиссёрская постановка, не скажешь. Скандинавские ритмы, встречающиеся в аранжировке, национальные восточные инструменты, присутствующие в мелодии, несомненно, придали определённый колорит, но песню не спасли. Да, ещё и русская тематика, а также попытка добиться фольклорного звучания при просмотре номера постоянно вызывали ощущение, что в номер попытались намешать всё, что только можно, — поделился мнением Рудченко.
Музыкальный критик заявил, что у песни Manizha нет шансов на победу. По его мнению, текст произведения «не цепляет», мелодия не запоминается, а сама артистка из-за особенностей композиции не может проявить свои вокальные данные.
О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и группа Therr Maitz.
Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big, писал NEWS.ru.