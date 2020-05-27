Бывшего солиста «Отпетых мошенников» выселяют из квартиры

https://static.news.ru/photo/f0a27b1a-a013-11ea-924b-fa163e074e61_660.jpg Гарик Богомазов Фото: garikbogomazov/instagram.com

Сестра бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова решила выселить своего звёздного родственника и его ребёнка из их семейной квартиры.

Квартиру в Санкт-Петербурге тайно переоформили. Сестра певца, переоформив жилплощадь, подала в суд, чтобы Гарика и его полугодовалого сына выписали.

Это родительская квартира, в которой Игорь прописан с 1979 года. Поскольку он часто на гастролях и в Москве, он редко там появлялся. Ну и когда у нас родился малыш, Игорь его прописал. В этой квартире прописаны мама, он и сестра Евгения, — рассказала супруга артиста Виктория Богомазова.

Евгения утверждает, что её мать болеет, поэтому в квартире никто не может находиться, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы. По словам девушки, её семья может оказаться на улице из-за матери и отчима, которые когда-то решили заложить квартиру.