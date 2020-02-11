https://static.news.ru/photo/94d39d06-4cb1-11ea-be56-fa163e074e61_660.jpg Даная Пригожина Фото: danaya_prigozhina/vk.com

Дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы. По словам девушки, её семья может оказаться на улице из-за матери и отчима, которые когда-то решили заложить квартиру.

Даная отметила, что они много лет платили за это жильё, однако теперь компания, взявшая в залог апартаменты, решила вернуть недвижимость и настаивает на выплате полной стоимости квартиры.

То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Её уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! — сообщила она в интервью StarHit.

Даная призналась, что сожалеет, что когда-то пошла на поводу у матери, не запретив ей отдать квартиру в залог. По её мнению, если б она не дала своего согласия, неприятных последствий удалось бы избежать.

В прошлом папа предупреждал, чтобы мы ничего не делали с квартирами, его никто не слушал, — сетует девушка.

Она добавила, что отец — практически единственный человек. который поддерживает её на сегодняшний день. Девушка уже год живёт отдельно. Она самостоятельно снимает жильё и открыла свой магазин одежды.

Ранее NEWS.ru писал, что Даная Пригожина попала в ДТП, торопясь на работу. В её такси въехал другой автомобиль. О происшествии 22-летняя дочь продюсера решила рассказать на своей странице в соцсети.