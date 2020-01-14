https://static.news.ru/photo/77cd4d88-3735-11ea-aaac-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что её бывшему мужу — Армену Джигарханяну приходится без неё тяжко, и он влачит «жалкое существование». С ней, считает пианистка, народный артист жил в любви, комфорте, заботе.

Сейчас новые друзья сделали так, что Джигарханян «оторван от мира». Артист перестал общаться со старыми друзьями — Эдваржом Радзинским, Владимиром Быстряковым, поэтом Юрием Рыбчинским.

Он оторван от мира. Никто не даёт ему позвонить, и он не может никому из друзей позвонить. Телефон ему не дают, — цитирует бывшую жену Джигарханяна «Собеседник».

Сама Виталина уверяет, что «немного грустит» по прошлой жизни с народным артистом. И именно она превратила запущенную квартиру актёра в уютное семейное гнёздышко, приучила Джигарханяна есть нормальные продукты вместо полуфабрикатов, а на отдыхе и в командировках — снимать достойные отели. Всё это артист сейчас потерял.

Он потерял всю свою жизнь, такую качественную, какую он по-настоящему хотел и наконец-то смог себе позволить — потерял! — уверена Цымбалюк-Романовская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала воссоединение актёра с Татьяной Власовой. По её словам, Джигарханян называл Власову Бабой-ягой и обвинял её во всех семейных проблемах.