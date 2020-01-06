https://static.news.ru/photo/3cd1b31e-3248-11ea-b332-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала воссоединение актёра с Татьяной Власовой.

Я думаю, что это «воссоединение» с Татьяной Сергеевной произошло исключительно ради шоу. Она не работает, ничего делать не умеет. Более того, не работала все 23 года, как переехала в Америку, — заявила пианистка, добавив, что Власова вернула артиста из-за того, что у неё закончились деньги.

По её словам, Джигарханян называл Власову Бабой-ягой и обвинял её во всех семейных проблемах. Они не живут вместе. За артистом наблюдает сиделка.

Кроме того, скандальная звезда напомнила, что именно она выходила мэтра после второго инсульта. Однако сейчас он опять выглядит неважно, как в прошлые времена, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.