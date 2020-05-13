Бывшая жена Башарова: «В нём живёт несколько личностей»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Егор Крид постоянно следит за трендами. Ещё недавно он хвастался золотыми грилзами (вставная челюсть, инкрустированная дорогими камнями). Но новая идея музыканта повергла всех в шок.

Исполнитель опубликовал фотографию своего маникюра. Каждый из пальцев украшен индивидуальным образом. Девчат, а вам нравится с дизайном или без? — поинтересовался Крид у своих подписчиков. Поклонники артиста раскритиковали его стремление...