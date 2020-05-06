Башаров назвал сумму алиментов для бывшей жены и сына

https://static.news.ru/photo/fc1ea84e-8f4f-11ea-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров с женой Елизаветой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марат Башаров озвучил сумму, которую платит в качестве алиментов сыну Марселю. На ребёнка актёр выделяет 140 тысяч рублей в месяц.

Не оставляет без внимания Башаров и бывшую супругу Лизу, которой также даёт деньги на содержание. Актёр оплачивает бывшей жене домработницу, привозит с гастролей дорогие подарки, платит коммуналку, а также оплачивает содержание и ремонт машины, сообщает KP.RU.

При расставании Елизавета получила от мужа три квартиры, которые переделала в одну большую. Там актёр сделал дорогой ремонт. Также матери сына Башарова достались два гаража.

Всё это актёр привёл в качестве аргумента на обвинения экс-супруги, с которой недавно у него произошёл скандал. Башаров выложил в Интернет запись того, как бывша жена обвиняет его в злоупотреблении алкоголем, а затем бросается на звёздного экс-мужа с кулаками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Марат Башаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ раскрыл главную семейную тайну, которую он хранил всю свою жизнь. Когда Башарову было 12 лет, он случайно нашёл в доме документ, в котором была указана его фамилия, имя и отчество — Марат Алимжанович Башаров.