https://static.news.ru/photo/4a6b001e-bf4f-11e9-9bc9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая три года назад развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, похоже, наконец обрела свою любовь. Ведущую «Дома-2» засняли целующейся с бывшим участником телепроекта, музыкантом Олегом Майами.

Провокационное видео попало в Сеть. На кадрах молодые люди страстно целуются. Ольга одета в алое платье в белый горошек. Судя по её Instagram, съёмка состоялась примерно в начале июня. Именно тогда в аккаунте звезды появились фото в такой же одежде. Сама Бузова пока никак не прокомментировала публикацию видео, в то время как Майами заявил, что ролик опубликован без его разрешения, отмечает « СтарХит ».

Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не лучший этап в отношениях, поэтому выпуска с её участием пока не будет, — заявил певец.

Ранее певица оказалась в центре скандала из-за нелепого высказывания о блокадниках. Поводом для негодования общественности стало видео, которое звезда выложила в Instagram. В кадре она облизывает тарелку и сравнивает себя с жительницей блокадного Ленинграда. Такая шутка пришлась не по душе пользователям Сети. Они посоветовали с уважением относиться к истории и не шутить на подобные темы, писал News.ru.