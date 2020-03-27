https://static.news.ru/photo/4174d3fe-7039-11ea-ac1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову поцеловали в грудь во время интервью. Исполнительница пришла на шоу «Алёна, блин!» Алёны Жигаловой.

Запись опубликована на сайте YouTube. В ходе беседы звезда шоу-бизнеса рассказала, как хотела увеличить грудь, но вовремя остановилась. На операцию её толкал бывший муж Дмитрий Тарасов, недовольный размерами прелестей возлюбленной.

Ольга уже согласилась, сдала анализы, назначила дату — 2 января 2017 года — и даже купила билеты, но передумала в самый последний момент.

Случившийся развод телеведущая пережила с большим трудом: она была в панике, ни один психолог не мог ей помочь. Ольга рассказала, что подстриглась и изменила цвет волос, стала постоянным клиентом у косметолога — она была в агонии и не понимала, что делает. Пережив кризис, ведущая «Дома-2» поняла, что не хочет никаких пластических операций.

Бузова хвалится, что у неё свой нос, своя грудь. Но одну операцию она всё же сделала — удалила косточку на стопе в немецкой клинике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса. Концерт прошёл спонтанно на репетиции.