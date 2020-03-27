Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову поцеловали в грудь во время интервью. Исполнительница пришла на шоу «Алёна, блин!» Алёны Жигаловой.
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Ольга уже согласилась, сдала анализы, назначила дату — 2 января 2017 года — и даже купила билеты, но передумала в самый последний момент.
Случившийся развод телеведущая пережила с большим трудом: она была в панике, ни один психолог не мог ей помочь. Ольга рассказала, что подстриглась и изменила цвет волос, стала постоянным клиентом у косметолога — она была в агонии и не понимала, что делает. Пережив кризис, ведущая «Дома-2» поняла, что не хочет никаких пластических операций.
Бузова хвалится, что у неё свой нос, своя грудь. Но одну операцию она всё же сделала — удалила косточку на стопе в немецкой клинике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса. Концерт прошёл спонтанно на репетиции.
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