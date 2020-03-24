Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса.

Концерт прошёл спонтанно на репетиции. Артистка решила провести прямой эфир в Instagram, сообщив об этом подписчикам всего за несколько часов до трансляции. Несмотря на это послушать Бузову «пришли» множество интернет-пользователей — за полчаса количество зрителей составило 500 тысяч.

Кайф для ушей, — прокомментировал один из поклонников творчества певицы.

Другой зритель назвал концерт Бузовой трансляцией года.

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Ранее NEWS.ru писал, что израильская актриса Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона.

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