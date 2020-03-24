https://static.news.ru/photo/29d83b0e-6d9c-11ea-9825-fa163e074e61_660.jpgОльга БузоваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Ольга Бузова спела для своих поклонников в онлайн-режиме, поддержав тренд на дистанционные выступления во время пандемии коронавируса.
Концерт прошёл спонтанно на репетиции. Артистка решила провести прямой эфир в Instagram, сообщив об этом подписчикам всего за несколько часов до трансляции. Несмотря на это послушать Бузову «пришли» множество интернет-пользователей — за полчаса количество зрителей составило 500 тысяч.
Кайф для ушей, — прокомментировал один из поклонников творчества певицы.
Другой зритель назвал концерт Бузовой трансляцией года.
Ранее NEWS.ru писал, что израильская актриса Галь Гадот опубликовала видео, на котором собрала своих друзей среди знаменитостей, чтобы подбодрить людей, находящихся на карантине из-за коронавируса. Они исполнили песню Imagine британского музыканта Джона Леннона.