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Певица Валерия рассказала, как пытается уберечь свою маму от коронавируса. По её словам, на время пандемии она перестала общаться с матерью. Теперь, чтобы справиться о её здоровье, она звонит родительнице по видеосвязи.

Мы маму изолировали от посетителей совершенно. Пакеты с продуктами и всем необходимым ставим под дверь. С хозяйством пока сама справляется — мы отменили приход помощницы. Это очень опасно, — написала...