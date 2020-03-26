https://static.news.ru/photo/11897a82-6fb2-11ea-b394-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова рассказала, как хотела увеличить грудь, но вовремя остановилась. На операцию её толкал бывший муж Дмитрий Тарасов, недовольный размерами прелестей телеведущей.

Ольга уже согласилась, сдала анализы, назначила дату — 2 января 2017 года — и даже купила билеты, но передумала в самый последний момент.

Дело в том, что тогда, сразу после развода, я мучилась комплексами. В браке муж постоянно попрекал меня маленькой грудью, говорил: «Было бы классно, если бы ты сделала сиськи!». Я только потом поняла: если мужчина заставляет тебя ложиться под нож, от него надо бежать, — рассказала Бузова в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Случившийся развод телеведущая пережила с большим трудом: она была в панике, ни один психолог не мог ей помочь. Ольга рассказала, что подстриглась и изменила цвет волос, стала постоянным клиентом у косметолога — она была в агонии и не понимала, что делает. Пережив кризис, ведущая «Дома-2» поняла, что не хочет никаких пластических операций.

Бузова хвалится, что у неё свой нос, своя грудь. Но одну операцию она всё же сделала — удалила косточку на стопе в германской клинике.

Мне не просто удалили эту косточку, мне её пилили. Но сейчас она всё равно выросла. Мама и Давид всегда массируют мне ножку, зная, как она болит, — пожаловалась Ольга.

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