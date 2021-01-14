Бузова умолчала о свадьбе на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/f4977ae2-56e6-11eb-94a2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ольга Бузова вернулась с отдыха на Мальдивах, где проводила время с бойфрендом Давидом Манукяном. Телеведущая провела на элитном курорте три недели.

Всё это время Ольга Бузова делилась впечатлениями с подписчиками, показывая, как встретила на острове Новый год, какие красивые закаты на океане, романтические встречи с возлюбленным и поход в подводный ресторан.

А о церемонии бракосочетания, которую Бузова и её друг провели на Мальдивах, ведущая телестройки почему-то умолчала.

Всё, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах, — написала телеведущая в Instagram.

Возможно, так Бузова хотела «забыть» о мальдивской свадьбе, не считая её серьёзным событием. На самом деле такие церемонии в России считаются недействительными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова попала под прицел недовольных фанатов, опубликовав видео, где она пытается забраться на гамак посреди океана. Телеведущая сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с бойфрендом Давидом Манукяном.