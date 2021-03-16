Бузова спровоцировала слухи о беременности от Манукяна

https://static.news.ru/photo/88252e40-867f-11eb-974a-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: vk.com/olgabuzova

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в сторис провокационное фото из клиники. На снимке табличка «Кабинет гинеколога» и наклейка с малышом в розовом сердечке, а внизу символ сложенных рук, который обычно означает благодарность, однако его трактуют ещё и как ожидание чуда.

Занимаюсь во всю своим здоровьем, — написала Бузова.

Конечно фолловеры тут же заподозрили, что 35-летняя звезда беременна от своего бывшего возлюбленного, блогера и начинающего рэпера Давида Манукяна. Он, кстати, и сам на днях дал повод поклонникам думать, что скоро вновь сойдётся с Бузовой. В одном из интервью он заверил, что «всё может произойти», и подчеркнул, что по сей день с уважением относится к Ольге.

instagram.com/buzova86

Слухи о том, что Дава и Ольга скоро сойдутся, ходят уже давно. Это подтверждают и в артистической тусовке, и некоторые бывшие участники «Дома-2». Говорят, что пара воссоединится через пару месяцев. При этом Манукяна и Бузову не раз обвиняли в том, что их роман всего лишь PR-ход.

Рэпер встречался с телеведущей полтора года, роман даже закончился свадьбой на Мальдивах, после которой пара благополучно рассталась. Сейчас бывшие возлюбленные всё чаще и чаще заговаривают друг о друге, причём гнев в их выражениях явно сменяется ностальгией.

Ранее Бузова опубликовала снимок из храма. Она сфотографировалась у церкви, которую посетила в Прощёное воскресенье. На снимке артистка позирует в тёмном пальто, очках и с покрытой головой. Свой пост она сопроводила рассуждениями о любви, писал NEWS.ru.