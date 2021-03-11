Бузова растрогала до слёз фанатов роликом об усыновлении ребёнка

https://static.news.ru/photo/72be6b82-82da-11eb-87f6-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: АГН Москва/Global Look Press

Ольга Бузова сняла и опубликовала ролик на тему усыновления ребёнка из детдома. Фанаты были глубоко растроганы этим видео и посчитали, что у ведущей проблемы с рождением ребёнка.

Партнёром Бузовой в ролике выступает блогер Дан Врилан, как когда-то — Дава Манукян. Видео состоит из дух разных по смыслу частей. В первом ролике героиня Бузовой не может иметь детей по медицинским показаниям и это сильно расстраивает её партнёра. Она предлагает взять ребёнка из детдома, на что парень реагирует очень резко.

Вторая часть показывает, что пара уже приняла решение об усыновлении ребёнка, всё заканчивается хеппи-эндом. Подпись к произведению буквально даёт понять, что история касается чуть ли не жизни самой ведущей «Дома-2».

В жизни каждого из нас рано или поздно приходит понимание того, что мы не всесильны... Я разделяю вашу боль, — подписала ролик Ольга.

Видео произвело на фанатов такое сильное впечатление, что они тут же разделились на два лагеря. Одни предположили, что это вымысел, и тут же пришли к выводу, что Бузова — отменная актриса в таком случае. Вторые заподозрили нелады на тему детей у самой ведущей, иначе ролик не был бы таким сильным.

На это поющая ведущая поспешила ответить, что «проживает всё через себя», поэтому так хорошо вышло. А кто-то сделал вывод, что Бузова просто «пиарится» на эмоциях ради привлечения к себе внимания.

Но самой ходовой стала версия, что именно это и стало причиной расставания телезвезды с возлюбленным, несмотря даже на мальдивскую свадьбу. «Ролики для привлечения чувствительной слезливой аудитории. Она на жалости к себе карьеру построила», «Из-за этого расстались с Давой?», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Бузова опубликовал на своей странице в соцсети селфи с российским королём эстрады Филиппом Киркоровым. На снимке артисты мило обнимаются, при этом Киркоров целует Бузову в щёку.