Обнимающаяся с Киркоровым Бузова предложила ему жить вместе

https://static.news.ru/photo/7ff4130e-826e-11eb-85e4-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Певица Ольга Бузова опубликовал на своей странице в соцсети селфи с российским королём эстрады Филиппом Киркоровым. На снимке артисты мило обнимаются, при этом Киркоров целует Бузову в щёку.

В комментарии к фото певица отметила, что Филипп всегда рядом, только с ним она может созвониться вечером и спонтанно встретиться, чтобы «поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочки и солёные огурчики». Кроме того, она предложила воспользоваться гостеприимством музыканта и переехать к нему.

Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?! — написала Ольга Бузова.

Этот неоднозначный пост вызвал смешанные чувства у подписчиков. Кто-то напомнил, что Бузова годится Киркорову в дочери, но были и те, кто обрадовался возможной будущей свадьбе.

«Где-то всплакнул один Дава», «Попахивает интригой», «Твой будущий муж! На заметку», «Отец с дочерью», «Высок, красив, богат. Хорошо смотритесь», «Хорошая бы пара получилась», написали фолловеры.

Ранее бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян наконец-то решился откровенно ответить на вопросы о причинах расставания с ведущей. В частности, это вопросы подписчиков об изменах и рукоприкладстве. Для этого блогер провёл прямой эфир. Сначала Дава пожаловался, что все произошедшие с ним события заставили его разочароваться в любви. А вопрос о том, поднимал ли он руку на Ольгу, привёл бывшего жениха в возмущение. Он удивился тому, что в эти слухи ещё кто-то верит, писал NEWS.ru.

Бузова и Манукян расстались после полутора лет отношений. Разрыв очень серьёзно сказался на душевном состоянии обоих. Инициатором выступила Ольга Бузова, обвинившая бойфренда в побоях и изменах. Паре не помогла даже сыгранная на Мальдивах свадьба.