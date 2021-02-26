Манукян впервые заговорил о расставании с Бузовой

https://static.news.ru/photo/7e1fb71c-7888-11eb-b6f1-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян наконец-то решился откровенно ответить на вопросы о причинах расставания с ведущей. В частности, это вопросы подписчиков об изменах и рукоприкладстве.

Для этого блогер провёл прямой эфир. Сначала Дава пожаловался, что все произошедшие с ним события заставили его разочароваться в любви. А вопрос о том, поднимал ли он руку на Ольгу, привёл бывшего жениха в возмущение.

Неужели остались ещё те, кто в это верит? — напрочь опроверг слухи Дава.

Сейчас блогер находится в клинике, где восстанавливается после операции. Причину хирургического вмешательства Манукян не называет, но уверят, что операция была плановой.

Влюблённые расстались после полутора лет отношений. Разрыв очень серьёзно сказался на душевном состоянии обоих. Инициатором выступила Ольга Бузова, обвинившая бойфренда в побоях и изменах. Паре не помогла даже сыгранная на Мальдивах свадьба.

Я благодарна ему за мгновения счастья. Я любила и люблю. Но! Это но я не могу сказать из уважения к своей любви, — писала после расставания Ольга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что близкий друг бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова рэпер T-Killah неожиданно встал на сторону ведущей «Дома-2». Он пожалел теледиву после расставания с Давой.